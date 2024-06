Peste suina: 13 nuovi casi in provincia di Genova nell'ultima settimana

Primo caso di peste suina africana a Pieve Ligure. È stato accertato dopo i controlli all'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Torino. Sono 154 i comuni di Liguria e Piemonte in cui sono stati certificati casi di peste suina da inizio emergenza; il totale è di 1623 casi dei quali la maggior parte (963) in Liguria e 660 in Piemonte.

I casi sono in aumento, nell'ultima settimana sono stati accertati tutti in Liguria e la maggior parte in provincia di Genova, dove sono stati confermati 13 dei 14 nuovi contagi.