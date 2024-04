Peste suina: i nuovi casi in Liguria, la mappa

Nuovo aggiornamento sulla peste suina dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Le positività riscontrate salgono a 1.403, nell'ultima settimana sei nuovi casi in Liguria dove il totale cresce a 754, sei in Piemonte dove i casi identificati sono 649.

I nuovi casi: a Genova il totale sale a 122

I sei casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova: uno a Bargagli (dieci), quattro a Genova (centoventidue), uno a Santo Stefano d’Aveto (sette). I sei casi piemontesi sono stati registrati: due in provincia di Alessandria, uno a Capriata d’Orba (quattro), uno a Gremiasco (cinque); quattro in provincia di Asti, uno a Bruno (primo caso), due a Calamandrana (tre), uno a Castelnuovo Belbo (primo caso).

Peste suina: tutti i dati dei comuni tra Liguria e Piemonte

Con i casi di Bruno e Castelnuovo Belbo salgono a 146 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Acqui Terme (9), Albera Ligure (8), Alice Bel Colle (7), Arenzano (5), Arquata Scrivia (20), Avolasca (4), Bargagli (10), Basaluzzo (1), Bergamasco (1), Bistagno (1), Borghetto di Borbera (16), Borzonasca (34), Bosio (3), Brignano Frascata (7), Bruno (1), Busalla (17), Cabella Ligure (7), Cairo Montenotte (4), Calamandrana (3), Campo Ligure (15), Campomorone (3), Cantalupo Ligure (1), Capriata d'Orba (4), Carasco (1), Carezzano (2), Carpeneto (15), Carrega Ligure (18), Carrosio (1), Cartosio (9), Casaleggio Boiro (3), Casasco (4), Casella (6), Cassano Spinola (7), Cassine (6), Cassinelle (18), Castel Rocchero (4), Castellania Coppi (3), Castelletto d'Orba (8), Castelletto Molina (1), Castelnuovo Belbo (1), Cavatore (8), Chiavari (2), Cogoleto (1), Cremolino (3), Crocefieschi (2), Davagna (14), Dego (2), Denice (1), Dernice (6), Fabbrica Curone (10), Fascia (6), Favale di Malvaro (2), Fontanigorda (23), Fraconalto (2), Francavilla Bisio (8), Frascaro (1), Garbagna (8), Gavi (11), Genova (122), Giusvalla (11), Gorreto (9), Gremiasco (5), Grognardo (23), Grondona (23), Isola del Cantone (17), Lerma (9), Lorsica (4), Lumarzo (15), Malvicino (3), Masone (2), Melazzo (7), Mezzanego (1), Mignanego (13), Mioglia (12), Moconesi (6), Molare (13), Mombaruzzo (3), Mongiardino Ligure (7), Monleale (3), Montacuto (11), Montaldeo (4); Montaldo Bormida (12), Montebruno (11), Montoggio (21), Morbello (33), Mornese (1), Morsasco (9), Ne (1), Neirone (20), Novi Ligure (15), Orsara Bormida (8), Ovada (20), Pareto (3), Parodi Ligure (3), Pasturana (1), Ponti (1), Pontinvrea (2), Ponzone (40), Pozzol Groppo (2), Prasco (7), Predosa (3), Propata (9), Quaranti (4), Rezzoaglio (8), Rivalta d'Orba (1), Rocca Grimalda (17), Roccaforte Ligure (3), Rocchetta Ligure (3), Ronco Scrivia (10), Rondanina (4), Rossiglione (33), Rovegno (53), San Cristoforo (2), San Sebastiano Curone (3), Sant'Agata Fossili (10), Sant'Olcese (5), Santo Stefano d'Aveto (7), Sardigliano (7), Sarezzano (2), Sassello (59), Savignone (14), Savona (4), Serra Riccò (20), Serravalle Scrivia (3), Silvano d'Orba (7), Spigno Monferrato (10), Stazzano (7), Stella (11), Strevi (6), Tagliolo Monferrato (6), Tassarolo (7), Terzo (1), Tiglieto (5), Torriglia (37), Tortona (5), Trisobbio (3), Urbe (14), Valbrevenna (2), Varazze (35), Varese Ligure (1), Vignole Borbera (5), Viguzzolo (1), Villaromagnano (1), Visone (6), Vobbia (9), Voltaggio (9).

La mappa della peste suina

La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 7 gennaio 2024.