Peste suina: nuovi casi a Casella, Montoggio e Serra Riccò

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha individuato quattro nuovi casi di peste suina africana tra Piemonte e Liguria.

Salgono così a 759 le positività accertate al 4 giugno 2023, 440 in Piemonte e 319 in Liguria. I tre nuovi casi liguri sono stati registrati in provincia di Genova, uno a Casella (cinque da inizio emergenza), uno a Montoggio (quattro), uno a Serra Riccò (quindici).

Il nuovo caso piemontese è stato identificato in provincia di Alessandria a Morbello (trentatré). La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 4 giugno 2023.