Peste suina, sette nuovi casi in Liguria

Dieci nuovi casi di peste suina africana sono stati accertati tra Piemonte e Liguria dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. I positivi sono ora 752, di cui 314 in Liguria e 438 in Piemonte.

I sette nuovi casi liguri sono stati registrati sei in provincia Genova, due a Montoggio (tre in totale da inizio emergenza), uno a Savignone (tredici), due a Torriglia (dodici), uno a Vobbia (nove) e uno in provincia di Savona a Varazze (trentadue).

I tre nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: due a Carrega Ligure (quindici), uno a Fabbrica Curone, primo caso da quando è scoppiata l'emergenza. Con il caso di Fabbrica Curone diventano 96 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.