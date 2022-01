Peste suina, Zena Trail Builders: "A disposizione per monitoraggio del territorio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

In relazione all’ordinanza congiunta del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13-01-2022, che limita per 6 mesi le attività outdoor nella parte di Ponente del territorio della Città Metropolitana di Genova, il Consorzio Zena Trail Builders è a disposizione dei Comuni di Genova, Ceranesi, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto ed Arenzano per supportare i Comuni stessi nella attività di monitoraggio del territorio, mediante segnalazione di eventuali carcasse di suini o di altre anomalie e situazioni meritevoli di segnalazione.

Conosciamo bene il territorio dei Comuni sopraindicati, svolgendo in esso opera continuativa di manutenzione e ripristino dei sentieri (per dare un’idea nel 2021 abbiamo speso a titolo completamente gratuito quasi 9600 ore di lavoro nei boschi). A disposizione per dare una concreta mano in questa critica situazione, sperando che si possa anche ragionare su quanto tale disposizione possa mettere in ginocchio tutta una filiera turistico-commerciale che a fatica si sta riprendendo dallo tsunami generato dalla pandemia.

Il mondo dell’outdoor è un mondo di appassionati in fortissima espansione, in grado di generare “valore” per il territorio in termini economici, occupazionali e anche sociali. Tutti i KPI valutati dalle più importanti agenzie del turismo internazionali indicano per il turismo outdoor fattori di crescita annua del 15-20%, e sarebbe un vero peccato non riuscire a seguire questi trends, avendo la certezza che il territorio della Citta Metropolitana di Genova e dei Comuni circostanti abbia in sé tutte le potenzialità di successo.