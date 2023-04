Peste suina: dieci nuovi casi in Liguria, la mappa

Boom di casi di peste suina in Liguria secondo i dati forniti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. L'aggiornamento diramato lunedì 24 aprile 2023 (con i dati fino a domenica 23) segnala che le carcasse infette sono ora 612, undici in più rispetto al comunicato precedente, una in Piemonte dove il totale dei casi cresce a 379; dieci in Liguria dove salgono a 233.

Il nuovo caso piemontese è stato registrato in provincia di Alessandria a Novi Ligure (dodici in quel Comune da quando è iniziata l’emergenza). I dieci nuovi casi liguri sono stati registrati: otto in provincia di Genova, tre a Rossiglione (trentuno), uno a Serra Riccò (tredici), quattro a Tiglieto (cinque); due in provincia di Savona, uno a Cairo Montenotte (primo in quel Comune da quando è iniziata l’emergenza), uno a Varazze (sette). Con il caso di Cairo Montenotte diventano 82 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

I casi riscontrati, la lista dei Comuni

Arquata Scrivia (12), Basaluzzo (1), Borghetto di Borbera (2), Bosio (3), Busalla (17), Cabella Ligure (1), Cairo Montenotte (1), Campo Ligure (13), Campomorone (2), Capriata d'Orba (2), Carpeneto (12), Carrega Ligure (9), Carrosio (1), Cartosio (9), Casaleggio Boiro (3), Casella (1), Cassinelle (16), Castelletto d'Orba (8), Cavatore (3), Cogoleto (1), Cremolino (1), Crocefieschi (2), Fraconalto (2), Francavilla Bisio (7), Gavi (12), Genova (1), Giusvalla (5), Grognardo (22), Grondona (23), Isola del Cantone (15), Lerma (8), Lumarzo (2), Malvicino (3), Masone (1), Melazzo (5) Mignanego (13), Mioglia (12), Molare (12), Mongiardino Ligure (4), Montaldeo (4), Montaldo Bormida (7), Morbello (32), Mornese (1), Morsasco (2), Novi Ligure (12), Orsara Bormida (7), Ovada (16), Pareto (3), Parodi Ligure (2), Pasturana (1), Ponti (1), Pontinvrea (1), Ponzone (39), Prasco (4), Predosa (1), Rivalta d'Orba (1), Rocca Grimalda (15), Roccaforte Ligure (2), Rocchetta Ligure (1), Ronco Scrivia (10), Rossiglione (31), San Cristoforo (2), Sassello (50), Savignone (8), Savona (2), Serra Riccò (13), Serravalle Scrivia (3), Silvano d'Orba (7), Spigno Monferrato (4), Stazzano (1), Stella (6), Tagliolo Monferrato (4), Tassarolo (7), Tiglieto (5), Torriglia (7), Trisobbio (1), Urbe (1), Varazze (7), Vignole Borbera (5), Visone (4), Vobbia (6), Voltaggio (9).

La mappa della peste suina