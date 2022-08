Peste suina, un nuovo caso in Liguria

Un nuovo caso di peste suina africana in Liguria è stato accertato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. La carcassa infetta è stata trovata a Campomorone, in provincia di Genova, e si tratta della seconda positività nel Comune da inizio emergenza.

I casi positivi salgono in totale a 181, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 119 per positività in Piemonte, 62 per positività in Liguria.

Casi peste suina tra Liguria e Piemonte

Ecco, nel dettaglio, tutti i casi riscontrati tra Liguria e Piemonte nei vari Comuni.

Piemonte : Arquata Scrivia (12), Bosio (3), Carrosio (1), Casaleggio Boiro (3), Cassinelle (9), Castelletto d'Orba (5), Cremolino (1), Fraconalto (2), Gavi (9), Grondona (2), Lerma (7), Molare (7), Montaldeo (3), Morbello (5), Mornese (1), Novi Ligure (1), Ovada (11), Parodi Ligure (2), Ponzone (4), Prasco (2), Rocca Grimalda (5), Serravalle Scrivia (3), Silvano d'Orba (4), Tagliolo Monferrato (3), Vignole Borbera (5), Voltaggio (9).

: Arquata Scrivia (12), Bosio (3), Carrosio (1), Casaleggio Boiro (3), Cassinelle (9), Castelletto d'Orba (5), Cremolino (1), Fraconalto (2), Gavi (9), Grondona (2), Lerma (7), Molare (7), Montaldeo (3), Morbello (5), Mornese (1), Novi Ligure (1), Ovada (11), Parodi Ligure (2), Ponzone (4), Prasco (2), Rocca Grimalda (5), Serravalle Scrivia (3), Silvano d'Orba (4), Tagliolo Monferrato (3), Vignole Borbera (5), Voltaggio (9). Liguria: Busalla (5), Campo Ligure (13), Campomorone (2), Casella (1), Genova (1), Isola del Cantone (5), Masone (1), Mignanego (10), Ronco Scrivia (8), Rossiglione (13), Serra Riccò (3).

La mappa della peste suina

La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 17 agosto 2022.