Peste suina, nuova ordinanza in arrivo e proteste: "No al lockdown dei boschi"

Attesa anche in Liguria per la nuova ordinanza del commissario per l'emergenza peste suina africana Vincenzo Caputo. Tanti appassionati di attività all'aria aperta sono preoccupati per le possibili restrizioni in arrivo per il contenimento della diffusione del virus dalla zona infetta tra Liguria e Piemonte ai territori più vicini, in particolare Emilia Romagna e Lombardia. Gli allevatori di maiali di queste regioni temono eventuali ricadute economiche in caso di ampia diffusione del contagio. Attualmente i casi accertati sono 593: 376 in Piemonte e 217 in Liguria.

Il coordinamento popolare 'Boschi per tutti' ha lanciato l'allarme per tutto il mondo outdoor: "Il neo commissario Caputo dopo le sibilline dichiarazioni delle scorse settimane potrebbe revocare la proroga alle disposizioni del suo predecessore Costa e firmare una nuova ordinanza che imporrebbe un nuovo lockdown dei boschi dopo quello dello scorso anno, questa volta coinvolgendo ben 153 comuni di cui 37 in provincia di Genova".

Il coordinamento parte da quanto successo da gennaio 2022: "I ministri Speranza e Patuanelli dell'allora governo Draghi emanarono un DL, poi convertito in legge a marzo 2022, per disciplinare nuove misure di contenimento ed eradicazione della peste suina dopo il ritrovamento di alcune carcasse di cinghiali affette da questa malattia nelle aree montane al confine tra Piemonte e Liguria. Una sindrome nota da tempo - scrivono - che non si trasmette né all’uomo né ad altri animali di allevamento. Le misure furono giustificate dalla presunta possibilità che la presenza di cinghiali affetti da peste suina nell’appennino ligure-piemontese avrebbe potuto minacciare gli allevamenti intensivi della pianura emiliana. Dopo aver quindi disposto con tali misure la totale interdizione di boschi e sentieri dei comuni coinvolti, tra cui il comune di Genova, con l'improbabile scusa che le persone che camminavano nei sentieri potessero attraverso le scarpe portare il virus negli allevamenti della pianura padana, venne addirittura disposto l’abbattimento dei suini sani negli allevamenti delle valli alessandrine e genovesi, un colpo durissimo alle piccole attività già provate dai due anni precedenti".

Il comitato 'Boschi per tutti' si formò proprio in questo periodo, si tratta di un coordinamento di cittadini, associazioni, professionisti e imprese che immediatamente si attivò per scongiurare questi provvedimenti e restituire a tutti i cittadini la possibilità di fruire di boschi e sentieri: "La reazione dei cittadini e dei settori economici coinvolti - spiegano ancora - portò a raggiungere un compromesso grazie al quale furono riaperti i sentieri con l’istituzione di un 'protocollo sanitario' per i fruitori (disinfezione di attrezzature e scarpe) e la persistenza di alcuni divieti come quelli di pesca e balneazione nelle aree fluviali. Protocollo tuttora in vigore insieme alla cosiddetta 'emergenza peste suina', che un’ordinanza del Commissario Straordinario, con il beneplacito dell'attuale governo Meloni, ha prorogato di ulteriori tre mesi il 27 dicembre 2022. Nel frattempo, veniva inoltre approntata la costruzione di una faraonica recinzione in Piemonte, che avrebbe dovuto contenere i cinghiali nella zona rossa salvaguardando gli allevamenti padani. Un ecomostro costoso - sostengono dal comitato - e giudicato da tutti di scarsa efficacia, che ha deturpato il paesaggio della collina e della montagna piemontese, senza riuscire a limitare i movimenti dei cinghiali. Le 'zone rosse' si sono estese nel corso dei mesi anche in diversi comuni dell’Italia Centrale (Umbria, Lazio, Toscana) arrivando persino all'autorizzazione, da parte del governo Meloni, ad abbattere i cinghiali nelle aree urbane".

E infine le preoccupazioni per quanto sta succedendo nelle ultime ore: "Dopo un anno di prese in giro - scrivono dal coordinamento popolare 'Boschi per Tutti' - vogliamo che la nostra posizione come sia chiara: non abbiamo intenzione di tollerare alcuna ulteriore restrizione alle nostre libertà e ai nostri diritti. La peste suina non è un problema della collettività, ma è un problema di una lobby economica, che deve necessariamente trovare il modo di risolverlo senza più ledere i diritti di tutti i cittadini. Lo Stato non può anteporre gli interessi di questa lobby ai diritti di tutti, comprimendo ancora una volta il diritto di muoversi e di fruire della natura, fondamentale per la salute umana. Ci rivolgiamo in particolare al Comune di Genova, alla Regione Liguria e a tutte le forze politiche del territorio dalle quali, come cittadini, ci aspettiamo di essere tutelati. Alla società civile tutta, alle associazioni, alle imprese locali e naturalmente a tutti i comuni interessati dalle restrizioni rivolgiamo l'invito a unirsi a noi: siamo pronti a mettere in campo qualunque azione legale utile a scongiurare l'ipotesi di un nuovo lockdown dei boschi".