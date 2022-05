Peste suina, Bassetti: "Servono misure drastiche come lockdown"

"Di fronte a un virus che scappa ci vogliono misure drastiche come le abbiamo avute per gli essere umani, io credo che il lockdown dei maiali o una quarantena potrebbe essere uno strumento". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando la proposta arrivata dalla virologa Ilaria Capua.

"Ilaria Capua, da grande esperta di infezioni anche del mondo animale, ha detto una cosa corretta - prosegue Bassetti -: se la peste suina arriva negli allevamenti è evidente che bisogna fermarla. Qualcosa nella catena di controllo della peste suina non ha funzionato, se dal Piemonte è passata in Liguria e oggi è nel Lazio".

Per Capua, se il virus "entrasse nel settore suinicolo, saremmo costretti a misure come il lockdown degli animali e ad un blocco dell'export dei prodotti". L'infettivologo ha proseguito elogiando la virologa, "ho una grande stima per Ilaria Capua che su questo argomento non ha eguali", e poi ha indicato come su questo problema "è importante che ci sia un atteggiamento univoco, se in Italia facciamo il lockdown degli allevamenti poi - ha avvertito - non possiamo permettere che ci sia una importazione 'leggera' di altre bestie. Perché questo vorrebbe dire aprire un altro fronte".