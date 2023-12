Peste suina: la mappa dell'emergenza, 17 nuovi casi in Liguria

La Liguria ha sorpassato il Piemonte per numero di casi di peste suina e continua ad allungare nei numeri anche dopo l'ultimo aggiornamento fornito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Le positività totali riscontrate sono 1.046 da inizio emergenza: diciassette nuovi casi nella nostra regione (il totale sale a 527) e dodici oltre confine (519 in tutto).

Peste suina: 17 nuovi casi in Liguria

I diciassette nuovi casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: quattro a Borzonasca (quindici da inizio emergenza), quattro a Genova (trentadue), uno a Masone (due), uno a Neirone (tredici), uno a Rondanina (due), cinque a Rovegno (trenta), uno a Santo Stefano d’Aveto (due). I dodici nuovi casi piemontesi sono stati invece accertati in provincia di Alessandria: tre a Casasco (primi casi nel Comune), due a Garbagna (otto), uno a Mongiardino Ligure (sette), tre a Monleale (primi casi nel Comune), uno a Montacuto (otto), due a Sardigliano (quattro).

Peste suina: tutti i dati dei comuni tra Liguria e Piemonte

Con i casi di Casasco e Monleale salgono a 120 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana. Ecco il dettaglio completo con i casi per ogni Comune.

Acqui Terme (2), Albera Ligure (3), Arenzano (4), Arquata Scrivia (20), Avolasca (1), Bargagli (7), Basaluzzo (1), Borghetto di Borbera (14), Borzonasca (15), Bosio (3), Brignano Frascata (5), Busalla (17), Cabella Ligure (5), Cairo Montenotte (4), Campo Ligure (15), Campomorone (3), Cantalupo Ligure (1), Capriata d'Orba (3), Carezzano (2), Carpeneto (13), Carrega Ligure (18), Carrosio (1), Cartosio (9), Casaleggio Boiro (3), Casasco (3), Casella (6), Cassano Spinola (2), Cassinelle (16), Castellania Coppi (1), Castelletto d'Orba (8), Cavatore (8), Cogoleto (1), Cremolino (1), Crocefieschi (2), Davagna (11), Dego (2), Denice (1), Dernice (5), Fabbrica Curone (6), Fontanigorda (13), Fraconalto (2), Francavilla Bisio (7), Garbagna (8), Gavi (11), Genova (32), Giusvalla (11), Gorreto (2), Gremiasco (3), Grognardo (23), Grondona (23), Isola del Cantone (17), Lerma (9), Lorsica (2), Lumarzo (8), Malvicino (3), Masone (2), Melazzo (7), Mignanego (13), Mioglia (12), Moconesi (1), Molare (13), Mongiardino Ligure (7), Monleale (3), Montacuto (7), Montaldeo (4), Montaldo Bormida (9), Montebruno (5), Montoggio (20), Morbello (33), Mornese (1), Morsasco (8), Neirone (13), Novi Ligure (15), Orsara Bormida (8), Ovada (20), Pareto (3), Parodi Ligure (2), Pasturana (1), Ponti (1), Pontinvrea (2), Ponzone (39), Prasco (4), Predosa (1), Propata (6), Rezzoaglio (2), Rivalta d'Orba (1), Rocca Grimalda (16), Roccaforte Ligure (3), Rocchetta Ligure (1), Ronco Scrivia (10), Rondanina (2), Rossiglione (33), Rovegno (30), San Cristoforo (2), San Sebastiano Curone (1), Sant'Agata Fossili (2), Sant'Olcese (1), Santo Stefano d'Aveto (2), Sardigliano (2), Sassello (59), Savignone (13), Savona (4), Serra Riccò (20), Serravalle Scrivia (3), Silvano d'Orba (7), Spigno Monferrato (10), Stazzano (3), Stella (11), Tagliolo Monferrato (6), Tassarolo (7), Tiglieto (5), Torriglia (31), Trisobbio (2), Urbe (14), Valbrevenna (1), Varazze (34), Vignole Borbera (5), Visone (6), Vobbia (9), Voltaggio (9).

Cos'è la peste suina

Si legge sul bollettino epidemiologico nazionale che la peste suina africana (Psa) è una malattia virale infettiva che colpisce sia i suini domestici che quelli selvatici. Attualmente non esistono vaccini, e la mortalità può raggiungere il 100% degli animali colpiti da questo virus, caratterizzato da un’elevata resistenza nell’ambiente e da un’alta contagiosità.

Anche se non trasmissibile all’uomo, e quindi non rappresenta alcun pericolo per la salute dei cittadini, la peste suina può avere conseguenze gravi sia a livello economico che sociale, incidendo sulla redditività degli allevamenti e condizionando pesantemente le movimentazioni di suini e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione Europea nonché le esportazioni verso paesi terzi. In Italia la Psa è soggetta a un Piano di sorveglianza nazionale.

La mappa della peste suina

La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 3 dicembre 2023.