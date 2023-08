Peste suina: primo caso a Fontanigorda, ventesimo a Genova

Sono in tutto 912 i casi accertati di peste suina africana. A renderlo noto è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta nell'ultimo bollettino disponibile, che restituisce la situazione nella settimana dal 21 agosto al 27 agosto 2023.

Nel dettaglio i casi, sette in più rispetto all'aggiornamento precedente, sono cinque in Liguria, dove il totale cresce a 422, e due in Piemonte, dove i casi identificati salgono a 490. I cinque nuovi casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: uno a Fontanigorda (primo caso), uno a Genova (venti), uno a Montoggio (diciannove), due a Propata (tre).

I due nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: uno a Borghetto di Borbera (quattordici), uno a Garbagna (sei). Con il caso di Fontanigorda diventano 113 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.