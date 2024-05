Peste suina: ventitré nuovi casi, tutti in Liguria

Salgono a 1.531 le positività accertate alla peste suina africana secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che risale a domenica 26 maggio 2024.

Ventitré i nuovi casi, tutti segnalati in Liguria, dove il totale cresce a 875; nessun caso invece è stato riscontrato in Piemonte, dove rimangono stabili a 656. Rimangono stabili a 151 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.

I ventitre casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova: uno a Bargagli (quindici casi), uno a Carasco (tre), uno a Davagna (diciassette), tredici a Genova (centottantotto), uno a Lumarzo (diciassette), uno a Serra Riccò (ventitré), cinque a Uscio (diciannove).

Le positività per Comune al 26 maggio 2024