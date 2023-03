Peste suina, altri nove casi: il totale sale a 151 in Liguria

Dopo il boom di casi tra fine febbraio e inizio marzo arrivano ulteriori aggiornamenti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sulla peste suina. L'aggiornamento relativo a martedì 7 e diramato mercoledì 8 marzo 2023 riporta nove nuovi casi in Liguria: uno a Busalla (quattordici i casi da quando è iniziata l’emergenza), due a Isola del Cantone (tredici), cinque a Rossiglione (ventitré), uno a Vobbia (tre). Positività che si aggiungono ai sette casi registrati invece il 6 marzo, quattro in Piemonte e tre nell'entroterra di Savona a Sassello. Il totale nella nostra regione sale a 151 dal 27 dicembre 2021 per un totale di 440 considerando anche le 298 positività in Piemonte nella cosiddetta 'zona di protezione'.

I casi riscontrati, la lista dei Comuni

Arquata Scrivia (12), Basaluzzo (1), Borghetto di Borbera (2), Bosio (3), Busalla (14), Cabella Ligure (1), Campo Ligure (13), Campomorone (2), Capriata d'Orba (2), Carpeneto (12), Carrega Ligure (3), Carrosio (1), Cartosio (7), Casaleggio Boiro (3), Casella (1), Cassinelle (12), Castelletto d'Orba (8), Cogoleto (1), Cremolino (1), Crocefieschi (2), Fraconalto (2), Francavilla Bisio (7), Gavi (11), Genova (1), Grognardo (10), Grondona (20), Isola del Cantone (13), Lerma (7), Malvicino (1), Masone (1), Mignanego (13), Mioglia (6), Molare (10), Mongiardino (2), Montaldeo (4), Montaldo Bormida (6), Morbello (27), Mornese (1), Morsasco (1), Novi Ligure (8), Ovada (13), Pareto (2), Pontinvrea (1), Parodi Ligure (2), Ponzone (27), Prasco (4), Rivalta d'Orba (1), Rocca Grimalda (13), Roccaforte Ligure (2), Ronco Scrivia (10), Rossiglione (23), San Cristoforo (2), Sassello (28), Savignone (6), Serra Riccò (8), Serravalle Scrivia (3), Silvano d'Orba (7), Tagliolo Monferrato (3), Tassarolo (6), Tiglieto (1), Torriglia (4), Trisobbio (1), Vignole Borbera (5), Visone (4), Vobbia (3), Voltaggio (9).

La mappa della peste suina