Peste suina: due nuovi casi a Busalla, il totale sale a cento

Due nuovi casi di peste suina riscontrati nelle ultime ore in Liguria fanno salire a cento il totale delle positività rilevate nella zona di protezione, 60 per ritrovamenti in Piemonte e 40 in Liguria.

Le ultime due carcasse positive sono state rinvenute a Busalla, nell'entroterra genovese, dove in precedenza era già stato riscontrato un caso.

I dati si riferiscono all'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, risalente al 20 aprile 2022.