Peste suina, cinque nuovi casi: il totale sale a 139 in Liguria

Dopo il boom di fine febbraio sono arrivati nuovi aggiornamenti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sulla peste suina. Sei gli ultimi nuovi casi accertati tra Liguria e Piemonte, nella nostra regione salgono a 139 le positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 per un totale di 421 considerando anche i nostri 'vicini' nella cosiddetta 'zona di protezione'.

I nuovi casi in Liguria sono cinque, quattro nella provincia di Savona nel Comune di Mioglia (sei in totale da inizio emergenza); uno nella provincia di Genova a Savignone (il sesto in totale). Per quello che riguarda il Piemonte si tratta invece del comune di Grognardo in provincia di Alessandria.

I casi riscontrati, la lista dei Comuni

Arquata Scrivia (12), Basaluzzo (1), Borghetto di Borbera (2), Bosio (3), Busalla (13), Campo Ligure (13), Campomorone (2), Capriata d'Orba (2), Carpeneto (12), Carrega Ligure (3), Carrosio (1), Cartosio (7), Casaleggio Boiro (3), Casella (1), Cassinelle (12), Castelletto d'Orba (8), Cogoleto (1), Cremolino (1), Crocefieschi (2), Fraconalto (2), Francavilla Bisio (7), Gavi (11), Genova (1), Grognardo (10), Grondona (20), Isola del Cantone (11), Lerma (7), Malvicino (1), Masone (1), Mignanego (13), Mioglia (6), Molare (10), Mongiardino (1), Montaldeo (4), Montaldo Bormida (6), Morbello (27), Mornese (1), Morsasco (1), Novi Ligure (8), Ovada (13), Pareto (2), Pontinvrea (1), Parodi Ligure (2), Ponzone (26), Prasco (4), Rivalta d'Orba (1), Rocca Grimalda (13), Roccaforte Ligure (2), Ronco Scrivia (10), Rossiglione (18), Sassello (25), Savignone (6), Serra Riccò (8), Serravalle Scrivia (3), Silvano d'Orba (7), Tagliolo Monferrato (3), Tassarolo (4), Tiglieto (1), Torriglia (4), Trisobbio (1), Vignole Borbera (5), Visone (4), Vobbia (2), Voltaggio (9).

La mappa della peste suina