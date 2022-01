Peste suina africana, rischio epidemia: vietata la caccia in alcuni comuni genovesi

L’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, centro di referenza nazionale per le malattie da pestivirus, ha confermato la presenza della peste suina africana in un campione ottenuto da un cinghiale morto a Ovada, in provincia di Alessandria.

Secondo quanto comunicato dall'ambito territoriale di caccia di Genova, presieduto da Giovanni Olivieri, Regione Liguria formalizzerà quanto prima il divieto di caccia a tutte le specie e di altre attività su campo, così come previsto dai protocolli vigenti in un’area in via di completa definizione ma comprendente almeno il territorio dei comuni di: Arenzano, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Ceranesi, Cogoleto, Genova, Isola del Cantona, Masone, Mele, Mignanego, Roncoscrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco’, Tiglieto.

Il divieto di caccia e di altre attività su campo, fonti di disturbo per la fauna selvatica è finalizzato a cercare di evitare la dispersione di eventuali altri cinghiali infetti nei territori limitrofi a quello interessato e quindi a contenere l’espandersi dell’epidemia. Non si conosce ancora data e orario dell’entrata in vigore del divieto ma si raccomanda a tutti i cacciatori di non esercitare l’attività venatoria in quei comuni da oggi, sabato 8 gennaio. Al fine di contribuire al monitoraggio di tale epidemia, il presidente Oliveri, invita anche chiunque rinvenga, sull’intero territorio dell’Atc, una carcassa di cinghiale a non manipolarla e a segnalare tempestivamente il fatto agli organi competenti.

Come spiega il Ministero della Salute "la Peste suina africana (PSA) è una malattia virale che colpisce suini e cinghiali. Altamente contagiosa e spesso letale per gli animali, non è, invece, trasmissibile agli esseri umani".