Peste suina: altro caso in Liguria, primo nella zona di Busalla

Un nuovo caso di peste suina africana a Busalla fa salire a 67 le positività accertate nella zona 'infetta': 38 per ritrovamenti in Piemonte, 29 in Liguria. Lo rivela l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

La mappa della zona 'infetta' indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 17 marzo 2022. Nella mappa i punti colorati mostrano il luogo di ritrovamento degli animali positivi per peste suina africana.

I positivi sono 67, uno in più rispetto all'aggiornamento precedente: 38 per positività in Piemonte, 29 per positività in Liguria. L'ultimo ritrovamento in Liguria, a Busalla (GE) dove non erano mai stati riscontrati altri casi.

Sabato 19 marzo a Masone, in occasione del passaggio della Milano-Sanremo, è in programma una protesta contro le restrizioni adottate dal governo per cercare di arginare il diffondersi della peste suina.