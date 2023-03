Peste suina, diciassettesimo caso a Busalla

Quattro nuovi casi di peste suina africana in Liguria. Sono stati registrati uno in provincia di Genova a Busalla (diciassette le positività in questo Comune da quando è iniziata l'emergenza), tre in provincia di Savona a Sassello (trentadue).

I positivi sono ora 472, quattro in più rispetto all'aggiornamento precedente: in Piemonte rimangono stabili a 309 le positività totali; in Liguria crescono a 163.

I dati, forniti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, si riferiscono al periodo dal 27 dicembre 2021 al 15 marzo 2023.