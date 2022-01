Mail bombing a Bucci: "No al lockdown dei boschi"

Posta in arrivo: 850 mail e in pochi giorni. La casella e-mail del sindaco Bucci è stata presa di mira dai contrari al lockdown dei boschi per la pesta suina. Un 'attacco' nel nome della libertà da parte del movimento ecologista, femminista, del volontariato e dell'associazionismo culturale e sportivo.

Il sindaco lo ha rivelato questa mattina durante la colazione con i residenti del municipio medio levante in un bar di via San Martino. "Ho risposto a tutti, ovviamente con 'l'inoltro a tutti' - spiega Marco Bucci - noi ci impegniamo a rivedere tutto il sistema e a cercare di rendere le situazioni più gestibili".

Nonostante l'ordinanza regionale che ha aperto ai percorsi asfaltati e ai parchi cittadini recintati, le restrizioni su sentieri per trekking, passeggiate o giri in bici non vanno proprio giù ai genovesi, sfiancati anche da due anni di divieti per l'epidemia da covid-19 ancora in corso.

"Il Peralto che non è recintato è ancora proibito - precisa il sindaco - giorno dopo giorno vedremo come si evolve la situazione e cercheremo di liberare il più possibile". I presenti all'evento hanno anche chiesto come dovrebbero comportarsi rispetto agli incontri con i cinghiali urbani: "È un problema", ha detto Bucci. "Per quanto riguarda gli animali in città ora come ora bisogna aspettare che le ordinanze a livello nazionale ci consentano di poter approcciare questi animali, al momento non è possibile. Fosse per me li riporterei nel loro ambiente".