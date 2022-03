Peste suina, a giorni piano con allentamento restrizioni

Nei prossimi giorni sarà pronto un Piano regionale che consentirà diverse aperture rispetto alle restrizioni attuali, adottate per tentare di contenere il diffondersi della peste suina africana. Lo ha annunciato l'assessore ai parchi Alessandro Piana durante la seduta mattutina del consiglio regionale di martedì 22 marzo 2022.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta l'esatta interpretazione della definizione 'parco urbano', contenuta nell'ordinanza numero 4 del 19 gennaio scorso, in cui sono consentite attività all'aperto e se in questa rientrano anche il Parco Urbano di Punta Martin e il Parco Urbano delle Mura (Peralto), che sarebbero disponibili per escursionismo, cicloturismo, ciclo-escursionismo.

L'assessore Piana ha ricordato che nella prima stesura dell'ordinanza regionale erano state già previste deroghe per le aree verdi in prossimità del Comune di Genova e, visto che oggi il Governo consente deroghe alle Regioni, l'assessorato sta lavorando ad una serie di ipotesi anche per rispondere allle richieste emerse in tal senso dalle Regioni stesse.