Peste suina: due nuovi casi in Liguria, il totale sale a 53

Due nuovi casi di peste suina africana sono stati accertati nella nostra regione dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

Dopo il caso a Rossiglione le nuove positività sono state riscontrate in provincia di Genova a Campo Ligure, dove si sale a quota tredici da inizio emergenza. Complessivamente i casi salgono a 128, 75 in Piemonte e 53 in Liguria.

Casi peste suina tra Liguria e Piemonte

Per quello che riguarda la nostra regione carcasse infette sono state individuate a: Busalla (4), Campo Ligure (11), Campomorone (1), Genova (1), Isola del Cantone (5), Masone (1), Mignanego (7), Ronco Scrivia (8), Rossiglione (13).

In Piemonte, invece, i ritrovamenti sono avvenuti nei seguenti comuni. Arquata Scrivia (9), Bosio (3), Carrosio (1), Casaleggio Boiro (1), Castelletto d'Orba (3), Fraconalto (2), Gavi (5), Grondona (2), Lerma (7), Molare (5), Montaldeo (3), Mornese (1), Ovada (9), Prasco (1), Rocca Grimalda (1), Serravalle Scrivia (3), Silvano d'Orba (4), Tagliolo Monferrato (3), Vignole Borbera (3), Voltaggio (9).

La mappa della peste suina

La mappa della “zona di protezione II" indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 24 maggio 2022.