Peste suina, iniziano gli abbattimenti

Oggi, lunedì 31 gennaio, a Genova iniziano gli abbattimenti dei cinghiali che vivono lungo il torrente Bisagno, e dei suini degli allevamenti. L'associazione Vitadacani ha creato un appello sui social, chiedendo di bloccare gli abbattimenti, e chiedendo a tutti di aderire all'appello, cliccando sul link per la mail già preparata https://bit.ly/3AMIR3R.

Dal testo dell'appello: "I cinghiali che vivono lungo il torrente Bisagno sono animali tranquilli, pacifici e sani. Vengono monitorati da volontari e volontarie. Hanno storie, famiglie, affetti. Sono individui unici al mondo. La peste non li ha raggiunti. I casi di carcasse positive sono ancora distanti. Pensare di eliminarli oltre che riprovevole contribuirebbe piuttosto a diffondere la peste, spaventandoli e disperdendoli in fuga disperata verso altri territori".

L'associazione Vitadacani chiede di sospendere immediatamente ogni intento di abbattimento e di trasformare l'intervento in un monitoraggio della colonia. Oltre agli animali liberi, lunedì 31 gennaio inizia lo sterminio di massa dei suini degli allevamenti.

Venerdì 4 febbraio, alle ore 15 davanti al palazzo della Regione, si terrà la manifestazione di protesta 'Giù le mani dai maiali'. Nel frattempo i casi positivi totali in Liguria dall'inizio del monitoraggio sono saliti a 14, stando all'ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione sabato 29 gennaio. "I casi di peste suina sembrano concentrarsi sempre più sul versante settentrionale della Liguria. Sei in totale le carcasse esaminate nelle ultime 24 ore, di cui tre positive: due a Isola del Cantone e una a Rossiglione", ha detto il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana.