Peste suina: salgono a 15 i casi positivi, trovate altre carcasse

Salgono a 15 i casi positivi totali di peste suina in Liguria dall'inizio del monitoraggio. "Sono 5 le carcasse esaminate nelle ultime 24 ore, di cui una localizzata a Mignanego è risultata positiva alla peste suina - fa sapere il vice presidente e assessore all' Allevamento della Regione Liguria Alessandro Piana -. In questa mattinata (4 febbraio 2022 ndr.), ci è stata segnalata un'altra carcassa nello stesso areale che sembra portare i segni della peste suina, su cui sono in corso le analisi".

"Tra poche ore si terrà il nuovo tavolo tecnico per aggiornare le linee strategiche sul contrasto e l'eradicazione dell'epidemia, mentre i tecnici e i volontari qualificati continuano a lavorare a pieno ritmo - conclude Piana -. Ricordo che le nostre carni sono super controllate e sinonimo di garanzia sanitaria: il nostro dovere è quello di sostenere il settore contro diffidenze ingiustificate".

Gioverì 3 febbraio il vice presidente della Regione è tornato a chiedere al Governo di formalizzare subito la nomina del commissario per gestire l'emergenza, richiesta ribadita anche dai deputati della Lega Lorenzo Viviani (capogruppo in commissione Agricoltura), Edoardo Rixi, Sara Foscolo e Flavio Di Muro, che hanno firmato l'interrogazione presentata al riguardo.

"Il ministro batta un colpo - si legge nella nota della Lega -. La peste suina africana non si debella con la burocrazia. È già trascorsa più di una settimana dalla nomina del commissario straordinario interregionale Piemonte-Liguria per l'emergenza, Angelo Ferrari, ma del decreto ministeriale necessario per consentirgli di iniziare a lavorare nemmeno l'ombra. Il commissario straordinario interregionale è una figura istituzionale fondamentale per contenere ed eradicare la malattia, che ha colpito un numero elevato di ungulati anche a causa delle leggi nazionali che regolano la fauna selvatica.

"Le Regioni hanno assunto tutti i provvedimenti del caso e in tempi rapidi - conclude la Lega -. Occorre dunque fare presto e con pragmatismo. Se da una parte il virus non contagia l'uomo e i consumatori possono stare tranquilli, dall'altra la gravità della situazione è tale da mettere seriamente in crisi il Made in Italy e il lavoro dei nostri allevatori".