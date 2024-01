Pestaggio giornalista: nuovo processo per i quattro poliziotti

Il processo per i quattro poliziotti accusati di aver picchiato il giornalista di Repubblica Stefano Origone andrà rifatto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione dopo il ricorso presentato dalla procura generale. I fatti risalgono al 23 gennaio 2019, Origone era stato picchiato mentre seguiva un comizio di Casapound nella zona di piazza Corvetto. Annullata, quindi, la sentenza d'appello con la condanna a una multa di 2.582 euro per ogni agente.

"L’Associazione Ligure dei Giornalisti e il Gruppo Cronisti Liguri - si legge in una nota diffusa - esprimono piena soddisfazione dopo che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza precedente sul pestaggio subito dal collega di Repubblica Stefano Origone nel 2019 a Genova. Origone era stato colpito con violenza da quattro agenti del Reparto Mobile della Polizia mentre stava facendo il suo lavoro e stava seguendo una manifestazione antifascista. La sentenza d’appello del Tribunale di Genova aveva infatti derubricato da dolose a colpose le manganellate e i calci inferti a Origone, che tuttora ne paga le conseguenze fisiche. Come sindacato confidiamo in un nuovo giudizio che dia finalmente al collega Origone piena giustizia, cosa che sino a questo momento non è accaduta".

