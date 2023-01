Controlli tra ristoranti etnici e negozi: sequestrati 230 chilogrammi di pesce

Gli ispettori pesca della Capitaneria di porto hanno svolto controlli a Genova e nel territorio della Città metropolitana presso la ristorazione etnica e

il commercio al dettaglio, elevando sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro con il sequestro di 230 chilogrammi di prodotti ittici.

Gli uomini del primo centro di controllo area pesca, alle dipendenze della direzione marittima di Genova svolgono controlli su tutta la filiera della pesca a tutela della risorsa ittica e dei consumatori. Nei giorni scorsi hanno anche svolto controlli a Milano presso il quartiere orientale e in occasione della festività del Capodanno Cinese, hanno sorpreso una persona all’interno di un deposito intenta a caricare delle cassette in polistirolo contenenti 'Granchio Cinese', la cui commercializzazione allo stato vitale è vietata, si tratta infatti di una specie altamente invasiva. L'uomo è stato denunciato a piede libero mentre il contenuto della cassetta, circa 32 chilogrammi, è stato sequestrato. Dagli altri controlli svolti sono emersi altri problemi con il sequestro di altri 8 chilogrammi di pesce e multe per 4.5000 euro.

"Si evidenzia - scrive la guardia costiera in una nota - l’importanza dell’attività svolta dai nuclei ispettivi, in quanto la presenza delle specie ittiche esotiche può alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi ambientali marini entrando in concorrenza con le specie ittiche autoctone e talvolta sostituendole, con ripercussioni negative, talvolta, per la pesca, il turismo o addirittura per la salute umana".