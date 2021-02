Domenica riparte la pesca nelle acque interne della Liguria

Parte ufficialmente domenica 28 febbraio la pesca nelle acque interne della Liguria, nel rispetto delle limitazioni da covid-19, un appuntamento atteso da molti appassionati.

«Investire sulla valorizzazione delle acque interne è una delle priorità di Regione Liguria - commenta il vicepresidente della regione Piana -. Per aumentare la pescosità abbiamo immesso avannotti di trota nei punti alti d’acqua e in primavera proseguiremo con altre misure di ripopolamento grazie agli incubatori regionali di Masone e a Borzonasca che si aggiungono al prezioso lavoro delle federazioni. Le date di apertura sono definite dalle associazioni di pesca sportive che hanno in gestione le location».

Modalità, informazioni e divieti con relative durate sono consultabili sul sito di Regione Liguria.