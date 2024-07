Persona investita da un treno, circolazione ferroviaria interrotta (e incidente in autostrada)

Mattinata di enormi disagi per chi deve spostarsi in Liguria. La circolazione ferroviaria infatti è sospesa in entrambi i sensi di marcia da questa mattina alle 6.20 circa, a causa dell'investimento mortale di una persona nella stazione di Varazze, in direzione Genova.

Il treno coinvolto, secondo le prime informazioni, sarebbe l'intercity 653 che viaggia da Ventimiglia verso Milano. Sono in corso gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria ma i treni intercity e regionali possono registrare ritardi e cancellazioni. Nelle stazioni si parla di ritardi fino a 120 minuti.

Trenitalia ha predisposto servizi navetta con bus tra Savona e Cogoleto. I treni in direzione Ventimiglia, per il momento, viaggiano solo fino a Cogoleto ma stanno accumulando forti ritardi. Nel frattempo sempre da Cogoleto sono organizzati alcuni treni straordinari che partono dalla cittadina rivierasca andare verso Genova.

Molti cittadini, appresa la notizia, hanno preso l'auto e si sono riversati sull'A10: ma proprio qui, tra Varazze e Arenzano, si segnala una coda di 1 km per incidente e anche la via Aurelia risulta congestionata in alcuni tratti. Di conseguenza, anche i servizi navetta di Trenitalia stanno registrando ritardi.



Alle 9.05 il treno investitore può proseguire il viaggio a seguito del nulla osta della Polfer. In corso distribuzione di acqua a bordo da parte della Protezione Civile. La circolazione rimane al momento sospesa.