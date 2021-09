Si perde nei boschi mentre passeggia con il cane: soccorsa dall'elicottero dei Vigili del Fuoco

Sabato pomeriggio l'equipaggio dell'elicottero dei Vigili del Fuoco si è recato alle spalle di Varazze, nei boschi di Faie, per soccorrere una ragazza che, con il suo cane, si era smarrita.

Indispensabile il lavoro della centrale operativa che è riuscita a localizzare la zona grazie alle indicazioni paesaggistiche fornite da lei e alla cartografia. Infatti il cellulare - in genere molto utile in questi casi per definire la posizione delle persone smarrite - non era più in grado di trasmettere i dati gps ma solo di comporre il numero di soccorso 112 agganciando il Nue di Genova nonostante fosse territorio della provincia di Savona.

Verricellati a bordo, ragazza e cane sono stati poi condotti a Sciarborasca, frazione di Cogoleto, dove aveva la giovane aveva parcheggiato la sua vettura