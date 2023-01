Traffico di banconote false: perquisizioni anche a Genova

Anche Genova è coinvolta nel traffico di banconote false per cui sono state arrestate diverse persone a Napoli. Le perquisizioni dell'Arma, infatti, sono state compiute anche nella provincia del capoluogo ligure, dove avrebbe luogo uno dei terminali della filiera distributiva.

Nell'ambito dell'indagine, sono stati sequestrati 41 plichi postali all'atto della consegna in Italia e diversi paesi esteri, banconote false di vario taglio (20, 50 e 100 euro) per complessivi 120mila euro, diversi dispositivi (smartphone e simili) utilizzati per le transazioni operate nel darknet e per i trasferimenti di criptovaluta. Nell'ambito dell'attività investigativa sono stati arrestati in flagranza 31 soggetti che avevano perfezionato l'acquisto delle banconote false sul dark-web, localizzati in Italia e all'estero.

Ad Arzano, nel Napoletano, è stata sequestrata una stamperia clandestina digitale per la produzione di banconote false, attrezzata con apparecchiature (stampanti e computer) altamente performanti, i cui produttori sono stati arrestati il primo dicembre del 2021, in esecuzione della misura cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord nell'ambito della medesima operazione. Ed ancora, sono stati denunciati in stato di libertà complessivamente 50 indagati.

Insieme a queste misure cautelari, i comandi dell'Arma territorialmente competenti hanno eseguito numerose perquisizioni nei confronti dei terminali della filiera distributiva localizzati nelle province di Udine, Rovigo, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Barletta-Andria-Trani e Catania. Inoltre, per i terminali localizzati all'estero, nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia sono stati interessate le polizie di Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna e Lituania.