Furgone prende fuoco, intervengono i pompieri

Nella mattinata di domenica 15 maggio 2022 i vigili del fuoco sono intervenuti per il principio d'incendio di un furgone abbandonato in via Perlasca, a Genova.

Non sono ancora state accertate le cause del rogo, quello che è certo è che le fiamme erano scaturite all'interno del vano bagagli.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio, non sono segnalati feriti o danni ad altre automobili.