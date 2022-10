Delitto Scagni: "Alberto è seminfermo di mente", potrà ottenere sconto di pena

"Alberto è seminfermo". È quanto ha stabilito Elvezio Pirfo, il perito del giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni. La relazione è stata depositata e sarà discussa il 3 novembre.

Alberto Scagni il primo maggio scorso ha ucciso a coltellate la sorella Alice sotto casa dopo aver pre-annunciato il delitto in una telefonata shock ai genitori registrata dal padre: "Se non vedo i soldi sul conto entro 5 minuti, lo sai dove sono stasera Alice e Giancarlo?".

Secondo fonti investigative, nella perizia psichiatrica si legge che: "Alberto Scagni è portatore fin dalla prima età adulta di un grave disturbo di personalità di tipo antisociale, narcisistico e borderline complicato da un disturbo di poliabuso di sostanze psicoattive (alcol e cannabis). Non è affetto da schizofrenia. Al momento dell'arresto non era in condizione critica da astinenza da sostanze psicoattive da fare ipotizzare l'esistenza di una cronica intossicazione".

Per perito Pirfo: "Scagni ha una infermità mentale per cui la sua capacità di intendere e volere risultava grandemente scemata ma non del tutto esclusa. È capace di stare in giudizio". La condanna del 42enne, difeso dagli avvocati Elisa Brigandì e Maurizio Mascia, dovrà dunque essere ridotta secondo quanto previsto dal codice per l’omicidio volontario. Alberto potrebbe anche affrontare un interrogatorio alla luce del quale i suoi legali potranno chiedere in futuro una nuova perizia.

Dopo l'omicidio la procura aveva aperto un fascicolo per omissione. Anche i genitori, tramite l'avvocato Fabio Anselmo, avevano presentato in procura un esposto per omissione di atti d'ufficio e morte come conseguenza di altro reato. I familiari hanno puntato il dito contro le omissioni delle forze dell'ordine e della dottoressa della Salute mentale. Per mamma e papà sarebbero stati sottovalutati gli allarmi e le richieste di aiuto alle forze dell'ordine: se fossero stati ascoltati e se si fosse intervenuti, Alice si sarebbe salvata.

Nella denuncia, i genitori avevano riportato l'escalation di violenza prima dell'omicidio: dai pugni contro la casa della nonna in piena notte e il tentato incendio della porta dell'anziana, fino alla telefonata di minacce fatta ai genitori sette ore prima dell'omicidio.

"Abbiamo cercato aiuto nelle istituzioni. Ci siamo imbattuti in una fredda e ignorante burocrazia", aveva accusato Antonella Zarri, mamma dei due ragazzi.