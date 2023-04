Guasto sulla linea ferroviaria: caos treni per più di due ore

Dopo il guasto al treno di ieri, anche martedì è iniziato in salita per le ferrovie liguri, a causa di un guasto sulla linea Genova-Torino, via Busalla.

Verso le 5,20 la circolazione è stata sospesa per un guasto alla linea elettrica all'altezza di Rivarolo. I treni regionali e Intercity hanno dunque registrato ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni.

Il disagio è durato per ben due ore circa: sul posto i tecnici di Rfi e i vigili del fuoco e la circolazione è tornata regolare solo per le 7,30.