Prolungamento lavori sulla ferrovia: circolazione sospesa e treni in ritardo

Inizio Mattinata complicato per i pendolari liguri: la circolazione ferroviaria è infatti stata sospesa all'alba di lunedì 17 luglio, per le 5,30, per il prolungarsi dei lavori di manutenzione sulla linea tra Albenga e Loano.

L'intervento dei tecnici ha consentito la regolare ripresa della circolazione ferroviaria verso le 6,15 ma Intercity e regionali hanno registrato ritardi fino a 60 minuti.

Ancora dopo le 7,30, a Genova Principe si registra un ritardo di 44 minuti per l'Intercity delle 7,10 diretto a Milano Centrale, di 11 minuti per il regionale delle 7,27 per Torino Porta Nuova, di 19 minuti per il regionale delle 7,50 diretto a Recco e di 36 minuti per il regionale delle 8,14 per Sestri Levante.