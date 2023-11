Caos ferrovia: perché oggi i treni sono in ritardo

Non c'è pace per la circolazione ferroviaria: dopo un altro weekend caratterizzato dallo stop totale ai treni a ponente per lavori, nella mattina di lunedì 6 novembre di nuovo caos, ritardi e guasto ai sistemi di circolazione ferroviaria nel nodo di Genova, questa volta a causa di un furto di rame.

Il furto di cavi in rame è avvenuto per l'esattezza tra le stazioni di Principe e Sampierdarena.

Gli effetti sulla mobilità ferroviaria, intorno alle 8, si sono tradotti in rallentamenti fino a 60 minuti.

Sul posto, i tecnici di Rfi: poco dopo il guasto ai sistemi è stato risolto e la circolazione si sta regolarizzando.

Sul caso indagano le forze dell'ordine.