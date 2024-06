Perché Toti rimane ai domiciliari, le motivazioni e le "nuove prove"

Giovanni Toti rimane agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dalla gip Paola Faggioni, che ha respinto l'istanza dell'avvocato Stefano Savi perché, si legge nell'ordinanza: "permangono, in modo attuale e concreto, le esigenze connesse al pericolo di inquinamento probatorio". Anche la procura aveva dato parere negativo. Il legale di Toti ha annunciato un ricorso al Tribunale del Riesame, che però sarà discusso fra circa un mese.

La giudice ripercorre le tappe dell'indagine e le quattro competizioni elettorali che si sono susseguite tra ottobre 2021 e maggio 2023 e, scrive: "In occasione e in concomitanza di ciascuna l'indagato, pressato dalla necessità di reperire fondi per affrontare la campagna elettorale, ha messo a disposizione la propria funzione, i propri poteri e il proprio ruolo, in favore di interessi privati - questa è la tesi dell'accusa - in cambio di finanziamenti, promessi e concretamente erogati. Tale meccanismo è stato accertato con riferimento a due diversi imprenditori, gli Spinelli e Moncada". E poi aggiunge: "Gli stessi imprenditori Aldo e Roberto Spinelli, nel corso degli interrogatori di garanzia, hanno confermato le promesse, da parte del Governatore, di risoluzione di pratiche amministrative del gruppo Spinelli, grazie all'esercizio della propria funzione o comunque del proprio intervento in ragione del ruolo e carica rivestita, al fine di ottenere finanziamenti".

L'incontro con Spinelli a Montecarlo: "Per il resto... ci aggiustiamo"

Nel documento vengono poi citate alcune recenti annotazioni della Guardia di Finanza, del 24 aprile e del 12 giugno: "È emerso - si legge nel documento firmato dalla gip - che il 14 aprile 2024 era stata organizzata dal presidente della Regione una cena elettorale di raccolta fondi presso la Villa lo Zerbino, in vista delle elezioni regionali del 2025" e dall'esame del cellulare sequestrato a Toti emerge una chat Whatsapp con una collaboratrice "dalla quale si comprende che il predetto, tra il 23 e 24 marzo 2024, si era recato nel Principato di Monaco per trascorrere un breve soggiorno di vacanza e che, tra gli impegni in programma, vi era un pranzo con Aldo Spinelli. Il 24 marzo, di rientro in Liguria, l'indagato informava la collaboratrice della volontà di Spinelli di aderire alla cena di raccolta fondi, corrispondendo l'importo per la partecipazione di dieci persone (4.500 euro, 450 euro a quota)". Secondo la giudice è "particolarmente significativo è il fatto che, nel corso della conversazione, Toti faccia riferimento a una somma che avrebbe ricevuto da Spinelli, ulteriore rispetto a quella 'ufficiale' della partecipazione alla cena elettorale". Vengono citate, quindi le parole che avrebbe utilizzato Toti: "Spinelli mi ha detto che fa 10 posti. Poi il resto... ci aggiustiamo". E la gip sottolinea "utilizzando un'espressione ('resto') di frequente usata sia da Toti che da Spinelli per fare riferimento, in modo allusivo, alle utilità oggetto degli accordi corruttivi".

"Permane il pericolo di analoghe condotte in vista delle Regionali"

Vengono poi citate altre conversazioni, menzionate nell'ordinanza cautelare e sempre riferite a incontri con Spinelli e secondo la giudice: "È evidente - si legge ancora nel documento -, anche alla luce dei recenti sviluppi investigativi, la permanenza del pericolo che l'indagato possa reiterare analoghe condotte - peraltro ritenute pienamente legittime e corrette dal predetto - in vista delle prossime competizioni elettorali regionali del 2025 (o di ulteriori eventuali competizioni elettorali), per le quali il predetto aveva, peraltro, già iniziato la relativa raccolta di fondi. Tale pericolo si configura vieppiù concreto ove si consideri che il predetto continua tuttora a rivestire le medesime funzioni e le cariche pubblicistiche, con conseguente possibilità che le stesse vengano nuovamente messe al servizio di interessi privati in cambio di finanziamenti". Si citano poi alcune rilevanze dalle indagini sui rapporti con Spinelli e Moncada (il manager di Esselunga che si è dimesso dal cda ed è indagato nell'ambito della maxi inchiesta) e secondo la giudice: "Rimane il pericolo concreto che l'indagato (Toti, ndr) possa continuare ad agevolare gli interessi di tali gruppi imprenditoriali".

"Potrebbero esserci pressioni per una conveniente ricostruzione degli eventi"

Un secondo aspetto risulta rilevante nella decisione presa dal giudice di respingere l'istanza della difesa, ovvero: "Permangono, in modo attuale e concreto, le esigenze connesse al pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto della particolare fase del procedimento, in cui le indagini sono in pieno svolgimento e, in particolare, sono in corso le audizioni di funzionari e dirigenti della Regione Liguria a conoscenza dei fatti per cui si procede, i quali ben potrebbero subire dall'indagato condizionamenti o pressioni per rendere una conveniente ricostruzione degli eventi. Tale rischio si profila, chiaramente, in modo particolarmente elevato ove l'indagato riprenda l'esercizio delle funzioni svolte".

La nuova intercettazione: la scelta del locale: "Si può parlare, c'è rumore"

La Gip "rileva, in particolare, il comportamento elusivo tenuto nel corso delle indagini" e sottolinea la scelta di "luoghi riservati (la barca degli Spinelli o la casa di Aldo Spinelli) al fine di scambiarsi reciproche richieste di favori, evitando di affrontare certi argomenti in pubblico". Citate anche le "cautele adottate in occasione degli incontri in barca, che avvenivano previo allontanamento di tutti i telefoni degli interlocutori, come osservato direttamente dalla Guardia di Finanza, modalità adottata anche in occasione dell'incontro con l'imprenditore Moncada all'interno dell'ufficio del Presidente della Regione. Inoltre - scrive ancora la giudice -, quando gli incontri avvenivano in luoghi pubblici, venivano scelti appositamente locali meno frequentati o comunque idonei a eludere gli accertamenti investigativi". Qui viene citata anche una conversazione risalente al 2021: "intrattenuta il 3 ottobre da Giovanni Toti con Signorini per incontrarsi il giorno seguente e nel corso della quale il primo giustificava la scelta del locale in quanto, oltre che poco frequentato,

sarebbe stato più difficile essere ascoltati per il rumore del traffico ivi presente ("Se non piove ci mettiamo fuori al Le Cicale in Albaro che c'è quella piazzetta dove mi hanno portato con te una volta... c'è spazio, non ci rompe il cazzo nessuno e si può parlare...passano le macchine, c'è rumore di fondo..."). Si tratta di circostanze - scrive la giudice - che complessivamente valutate, rendono chiaramente elevato e attuale il pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto del fatto che sono ancora in corso approfondimenti investigativi".

In conclusione, quindi, secondo la giudice: "La misura in corso, tenuto conto altresì del breve tempo decorso dalla sua applicazione (poco più di un mese) appare proporzionata alla gravità dei fatti e adeguata in relazione al grado elevato di esigenze cautelari da soddisfare".

