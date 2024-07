Spinelli "potrebbe reiterare il reato", ecco perché resta ai domiciliari

Aldo Spinelli potrebbe reiterare il reato di corruzione di cui è accusato. Questa è la conclusione dei giudici del tribunale del Riesame che ha respinto il ricorso presentato dal suo avvocato, Alessandro Vaccaro. Scio' Aldo resta quindi ai domiciliari. Nelle 14 pagine della sentenza, la giudice Luisa Avanzino mette in chiaro che l'esigenza cautelare nei confronti dell'imprenditore è ancora concreta per quanto riguarda la reiterazione del reato.

"Non può non evidenziarsi che Spinelli, pur contestando gli addebiti, non ha negato di avere erogato i finanziamenti". I finanziamenti contestati sono quelli al comitato di Giovanni Toti che, ricorda il Riesame, sono proseguiti fino a poche settimane prima del blitz del 7 maggio, giorno in cui sono stati arrestati il presidente della Regione, ai domiciliari, lo stesso Spinelli, l'ex presidente di Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, che ieri è andato ai domiciliari dopo oltre due mesi di carcere e l'ex capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani, l'unico a essere uscito dai domiciliari.

"Spinelli - ricorda il Riesame - non ha negato di essersi rivolto al Governatore per 'sbloccare' pratiche amministrative di suo interesse e, pur affermando in via generale che le due vicende non erano in rapporto 'sinallagmatico', ha poi ammesso che i finanziamenti effettuati al Comitato Giovanni Toti nel 2021 fossero da ricollegare al contegno tenuto da Toti in relazione alla vicenda della proroga della concessione del Terminal Rinfuse: in sostanza, al fatto che Toti, su sua sollecitazione, 'se ne era interessato'".

Scio' Aldo, come sottolinea la giudice, ha più volte affermato di avere da sempre contattato politici "nella cura dei propri interessi imprenditoriali", mentre per quanto riguarda le accuse di aver corrotto Signorini, "ha negato talune erogazioni e ne ha ammesse altre, ricollegando però queste ultime al rapporto di amicizia che lo legava a Signorini e alla compagna, pur ammettendo un'indubbia 'opacità' nella concreta esecuzione di tali erogazioni.

Il Riesame si sofferma anche sull'interrogatorio di Spinelli davanti alla gip Paola Faggioni, considerato in parte non credibile "(in relazione alla giustificazione di alcune erogazioni ammesse come effettuate in favore di Signorini in ragione del rapporto amicale esistente tra i due"), e in parte reticente, nelle parti in cui "si è trincerato dietro riptetuti 'non ricordo' relativamente alle conversazioni con Toti "dalle quali emergeva il rapporto di scambio ipotizzato".

Neppure l'essersi dimesso da ogni incarico nelle sue aziende è sufficiente per il Riesame per accogliere l'istanza presentata dal suo avvocato, Alessandro Vaccaro, che chiedeva per Spinelli una misura interdittiva al posto dei domiciliari. "Permane un evidente interesse economico dell'indagato al buon andamento economico delle società facenti parte del gruppo imprenditoriale da lui creato, atteso che Spinelli detiene ancora importanti quote delle predette società e dunque non può di certo ritenersi indifferente al loro andamento".

Ci sono poi elementi acquisiti in seguito al blitz della finanza, circa la concretezza e l'attualità sulle esigenze cautelari. Il primo è il rinvenimento nella cassaforte della camera da letto di 215 mila euro, oltre a dollari americani e sterline inglesi, cifra che "non pare avere alcuna lecita spiegazione". Il secondo elemento è il finanziamento recente, dell'aprile 2024, quindi poche settimane prima del blitz, a Toti tramite il pagamento di dieci quote per la cena elettorale a villa Lo Zerbino.

Come per Toti secondo il Riesame viene invece meno l'esigenza cautelare dovuta all'inquinamento delle prove, che secondo la giudice "deve ritenersi incidentalmente cessato, per quanto ne manchi ogni concreto riflesso nell'odierna decisione a fronte della restante esigenza cautelare il rischio di un inquinamento probatorio da parte dell'odierno appellante".