Allerte meteo: perché nelle prossime settimane in Liguria ne arriveranno altre

Un'altra allerta meteo segna la Liguria in queste ore e pare proprio che non sarà l'ultima, e che dovremo rassegnarci a un autunno particolarmente piovoso. E soprattutto di allerte, visto che il territorio si sta già saturando.

Questo, in sintesi, il discorso dell'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone durante la conferenza stampa di aggiornamento sul maltempo: "Nelle prossime settimane - ha detto - su un quadro che ha superato i 500 millilitri di pioggia nell'ultimo mese, torneremo ad avere episodi di smottamenti, situazioni delicate dal punto di vista geomorfologico, ma anche nuove allerte".

Il quadro è simile a quello dell'ottobre-novembre 2019, rispetto all'autunno degli ultimi anni "in cui abbiamo contato sulle dita di una mano le allerte arancioni. Lo dico perché è evidente che con questa partenza le future piogge saranno sottoposte comunque a una valutazione particolare rispetto a quello che sta già succedendo sul nostro territorio".

Se il maltempo sulla Liguria sembra destinato a concedere una tregua dopo la mattinata di domani, venerdì 3 novembre, sabato è in arrivo una nuova perturbazione: "Finita l'allerta di oggi - conclude Giampedrone - vedremo quanto intenso sarà il fronte che passerà nel weekend".

Le previsioni di Arpal

Oggi, giovedì 2 novembre: Tempo fortemente perturbato con precipitazioni di intensità fino a molto forte che danno luogo a cumulate fino a elevate sulle zone CE; altrove cumulate areali fino a significative. Probabili rovesci o temporali forti oe organizzati, anche persistenti sulle zone CE. I temporali potranno essere associati a violente raffiche di vento di tempesta anche durature. Venti da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca forte rafficati. Mare in aumento fino ad agitato, con mareggiate anche intense dalla serata per onda da Sud-Ovest in allungamento

Domani, venerdì 3 novembre: Nelle prime ore della notte permane un'alta probabilità di temporali forti sulla zona B, bassa sulle zone BE. Permane in seguito una bassa probabilità di temporali forti sulla zona C. Ancora Venti da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca forte anche rafficati su ABCE, in rinforzo settentrionali in serata su D. Mare in aumento fino a molto agitato sotto costa, con mareggiate anche intense per onda lunga da Sud-Ovest (periodo fino a 10-12 secondi). Lento calo del moto ondoso dalla serata

Dopodomani, sabato 4 novembre: Il transito di una nuova perturbazione porta nuovamente precipitazioni con cumulate significative sulle zone CE, dove si prevede una bassa probabilità di temporali o rovesci fino a forti. Venti da Sud-Ovest in rinforzo da metà giornata fino a forti anche rafficati. Nelle prime ore della giornata ancora mare agitato con mareggiate su ABC; segue una temporanea scaduta e un nuovo aumento del moto ondoso dal tardo pomeriggio.

La suddivisione in zone del territorio regionale: