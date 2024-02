Sente dei lamenti provenire dal bosco, ricerche in corso al Peralto

"Presto venite, ho sentito dei lamenti provenire dal bosco".

All chiamata al 112, arrivata alle 13 circa di giovedì 8 febbraio da parte di un runner, hanno risposto i vigili del fuoco con la squadra cinofili, il soccorso alpino e la pubblica assistenza Nuova San Fruttuoso con l'ambulanza 283 pronta a ricoverare eventuali feriti.

Le ricerche si sono protratte fino alle 14 al Peraltro, all'altezza della Polveriera, ma non è stato trovato nessuno; non è escluso che possa essersi trattato di un animale selvatico i cui versi siano stati scambiati per grida umane oppure di un cane della zona.