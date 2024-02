Sfregiato il murales dedicato a Peppino Impastato

Nella serata di giovedì 1 febbraio 2024, intorno alle 21, è stato sfregiato il murales di Peppino Impastato (noto per le sue denunce contro le attività di Cosa nostra, a seguito delle quali fu assassinato il 9 maggio 1978) in vico della Rosa. "Un atto vergognoso nei confronti di una figura fondamentale nelle lotta alla criminalità organizzata", dichiara il consigliere regionale, Gianni Pastorino.

Pare che l'autore del gesto abbia lanciato un coltello, usando il murales come bersaglio. "Non è la prima volta che si verifica un episodio di questo tipo - ricorda Pastorino - eppure le amministrazioni di centrodestra continuano a proporre come soluzione al degrado i pattuglioni e la militarizzazione dei vicoli e di tutto il centro storico".

"Questi sono sintomi di un malessere - prosegue il consigliere -, che serpeggia, un disagio che si allarga a macchia d'olio e che coinvolge ampie fasce della popolazione. In questi anni l'amministrazione non si è mai impegnata a costruire un senso di comunità, anzi, ha scientemente lavorato sul metodo 'divide et impera'".

"Ci hanno insegnato che ogni individuo basta a sé stesso, gli altri non hanno importanza. Quando si confonde la sicurezza con il dispiegamento di forze dell'ordine succede questo", conclude Pastorino.