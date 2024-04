Un pennone di 12 metri con la bandiera di Genova sulla scalinata delle Caravelle

Un pennone di 12 metri con in cima la bandiera di Genova e una base dove potersi sedere sulla cima della scalinata delle Caravelle, limitrofa a piazza della Vittoria. Il progetto esecutivo è stato approvato con una determina dirigenziale apparsa nelle ultime ore sull'albo pretorio, che ha come premessa la volontà dell'amministrazione comunale prendendo spunto dalla prossima festa della bandiere con la Croce di San Giorgio, in programma per il 23 aprile 2024.

Nelle tavole allegate, con le immagini del progetto, si legge: "L’area prescelta come sito di installazione del pennone portabandiera è la piazzola superiore della Scalinata delle Caravelle, in posizione rialzata rispetto alla limitrofa Piazza della Vittoria. Lo spiazzo dove verrà collocato è attualmente interessato dalla presenza di panchine. Il pennone portabandiera ha altezza pari a 12 metri. Vista la particolarità del sito prescelto, si è deciso, al fine di conservarne gli aspetti esistenti, di realizzare un plinto esterno in lisciato e/o rivestito in resina, con dimensioni tali da assolvere anche la funzione di seduta. Il sistema così costituito verrà appoggiato a terra, da considerarsi dunque removibile".

