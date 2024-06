Polizia penitenziaria, 45 nuovi agenti tra Marassi e Pontedecimo

Forze nuove in carcere. Si è infatti concluso il 183esimo corso allievi della Polizia penitenziaria e sono in arrivo 45 nuovi agenti a Genova, 34 nel carcere di Marassi e 11 per quello di Pontedecimo. In totale a livello nazionale saranno 1.704 quelli pronti a entrare in servizio. Nelle ultime ore era montata anche la protesta per il secondo suicidio nel giro di pochi giorni nel penitenziario di Marassi e c'era anche stata una manifestazione davanti al tribunale per chiedere alla politica di prendere atto dell'emergenza in atto.

Lo ha annunciato Fratelli d'Italia in una nota con il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che afferma: "Prosegue l'azione del governo Meloni per ripristinare sicurezza e legalità nelle carceri italiane. I nuovi 45 agenti contribuiranno al miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere, un'iniezione di forze nuove che darà sollievo agli istituti che soffrono le conseguenze di anni e anni di abbandono da parte dei governi precedenti".

Il sottosegretario lunedì prossimo sarà a Cairo Montenotte per il giuramento del 183esimo corso assieme al coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Matteo Rosso, e al capogruppo in consiglio regionale, Stefano Balleari. I due esponenti liguri concludono: "Le nuove assegnazioni dimostrano tutta l'attenzione del governo Meloni per il nostro territorio. Ringraziamo il sottosegretario Delmastro per quanto sta facendo per la Polizia penitenziaria: continueremo a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio".

