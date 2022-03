Villa Doria senza scivolo da quasi un anno, la protesta dei genitori. Aster: "Il materiale arriverà il 15 marzo"

Lo scivolo dei giochi per bambini di Villa Doria, a Pegli, è rotto ormai da mesi. Abbandonato da quasi un anno, tra le proteste e le sollecitazioni nel tempo di genitori e comitati di quartiere, doveva essere riparato a febbraio, ma ancora nulla è successo.

"L'ennesima data che ci era stata fornita è stata disattesa - racconta Serena Ostrogovich del comitato Pegli Bene Comune - e lo scivolo è da maggio 2021 che è rotto e inagibile per i bambini. Abbiamo interessato il municipio che non può che sollecitare un intervento, avevo partecipato alla Colazione col Sindaco per parlarne al primo cittadino, ma ancora nulla". Il gioco era rimasto rotto e incustodito fino a quando, tempo fa, era stato posto un nastro segnaletico a delimitare l'area, poi strappato e sostituito a metà gennaio con una rete da cantiere, ormai parzialmente staccata anch'essa.

Nei primi giorni dell'anno era comparso anche un cartello di Aster che spiegava che il gioco - l'unico scivolo presente in villa, a parte altri giochi concepiti per bambini più piccoli - necessita di un secondo pezzo di ricambio il cui arrivo era previsto per il mese di febbraio.

Di fatto però non è ancora successo niente, e il cartello che menziona febbraio è - ad oggi - ancora attaccato allo scivolo. L'azienda ha replicato sui social nei giorni scorsi, aggiungendo un altro capitolo alla vicenda: "Purtroppo il materiale di ricambio sta subendo un pesante ritardo. La data di consegna in loco è prevista per il 15 marzo".