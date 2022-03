Festini con studentesse, indagato un altro prof

Nell'indagine sul professore di filosofia di un liceo del ponente genovese accusato per violenza sessuale su due alunne, c'è un altro docente coinvolto.

Un 69enne che lavorava nello stesso istituto prima di andare in pensione, e che secondo l'accusa avrebbe ospitato a casa sua sia il collega oggi ai domiciliari sia gli studenti.

Festini, dunque, in cui i due professori si riunivano con alcuni studenti e dove giravano alcol e droghe leggere. Il docente in pensione è accusato di cessione di sostanze stupefacenti in corcorso, il 53enne anche di violenza sessuale e di adescamento di minori.

L'inchiesta è portata avanti dal pubblico ministero Gabriella Dotto in seguito alle investigazioni dei carabinieri di Arenzano, diretto dal tenente colonnello Lorenzo Toscano.