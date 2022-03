Le porte del treno si chiudono, lo studente in carrozzina rimane a terra

Flavio non può correre per prendere un treno al volo. Flavio ha 19 anni ed è sulla carrozzina dalla nascita. Questo pomeriggio, venerdì 11 marzo, doveva utilizzare il regionale 12396 delle 15.12 in stazione a Principe ma il treno è partito senza che lui fosse a bordo, lasciando a terra anche altre persone secondo quanto riferito dal ragazzo.

Contattati da GenovaToday, "Trenitalia e Rfi si scusano per lo spiacevole episodio per il quale stiamo appurando le motivazioni dell'accaduto", comunicano. Per lo studente disabile è stato quindi organizzato, dal personale della Sala blu, la salita sul regionale successivo, il 22854 della 15.29.

Peccato che a Pegli l'ascensore sul primo marciapiede (lato mare) fosse di nuovo non funzionante e per evitare di essere portato ancora a braccia su per le scale (l'episodio risale soltanto a giovedì scorso), è stato disposto un cambio binario per salvare la situazione e consentire a Flavio di utilizzare l'elevatore funzionante.

"Flavio è solo un ragazzo che vorrebbe tornare da lezione e mettersi sui libri", spiega la mamma che ogni giorno l'aspetta in stazione. "Incrocio le dita perchè tutto vada bene, ma quasi mai è così".