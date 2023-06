A10 senza barriere fonoassorbenti tra Pegli e Sestri, Campora: "Gronda prima possibile"

Dopo l'interrogazione presentata meno di una settimana fa in consiglio regionale, in occasione della seduta del consiglio comunale di martedì 13 giugno 2023 la consigliera di Genova Civica, Mariajosè Bruccoleri, ha portato in sala rossa un'interpellanza sulle barriere fonoassorbenti.

"Le barriere fonoassorbenti presenti nel tratto autostradale tra Sestri Ponente e Pegli, precisamente sopra Sant'Alberto/Villini Rollino sono state rimosse, procurando un danno agli abitanti della zona, costretti a sopportare un rumore assordante, oltre che maggior inquinamento dovuto ai gas di scarico", s'interpellano il sindaco e la Giunta "per sapere se l'Amministrazione è a conoscenza di questa situazione e se intende rivolgersi alla Società Autostrade perché vengano ripristinate al più presto".

Per la giunta ha risposto l'assessore Campora. "Ricordo che abbiamo fatto una commissione sul tema delle barriere ed è stato chiesto ad Aspi di velocizzare il ripristino delle barriere. Sul caso specifico - spiega Campora - portato da lei alla nostra attenzione, mi attiverò subito per verificare i tempi e penso possa essere d'aiuto, a luglio, convocare una commissione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori".

"È un tema davvero importante e auspichiamo che i lavori della gronda possano partire il prima possibile, la sua realizzazione sarà fondamentale per coloro che vivono sull'autostrada", conclude Campora.