Pegli, volontari completano la ri-tracciatura del sentiero per il Monte Penello

Gli esponenti del Comitato Pegli Bene Comune hanno annunciato di aver completato la ri-tracciatura del sentiero escursionistico europeo E1 da viale della Rimembranza a Monte Penello. Un itinerario di quasi otto chilometri con 990 metri di dislivello, per un totale di 400 pallini rossi e 250 bandierine E1 sono i principali numeri di un intervento durato un paio di mesi.

I volontari spiegano sui social: "Grazie al nostro sponsor di fiducia BigMat Cresta & Delfino che ci ha fornito la pittura di tre diversi colori, bianco, rosso e nero. Il lavoro è consistito per la maggior parte nel ricalcare i segnavia già esistenti, disegnati tanti anni fa dalla la Federazione Italiana Escursionismo (Fie) e da altri volontari, ma scoloriti negli anni dagli agenti atmosferici al punto, talvolta, da diventare pressoché invisibili. Di qui l'idea di ridipingerli uno a uno, con grande pazienza e la maggiore accuratezza possibile. La procedura standard prevedeva di usare la spazzola di ferro per rimuovere la vecchia pittura ove scrostata, quindi uno o più passaggi con la vernice nuova di zecca al fine di fornire la maggiore visibilità possibile al sentiero, sia nei tratti in rettilineo sia, soprattutto, in corrispondenza di ogni deviazione, al fine di aiutare chi fa trekking a non sbagliare strada e a seguire il sentiero immergendosi nella natura senza bisogno di consultare le mappe digitali".

Il Comitato ha spiegato che ogni pallino rosso, il segnavia 'tipo' che contraddistingue il sentiero che da Pegli conduce al Penello e infine a Punta Martin, è stato contornato da un quadrato bianco pensato per aumentarne al massimo la visibilità. Oltre ai pallini rossi sono state rifatte anche tutte le bandierine E1 che accompagnano gli escursionisti lungo tutto l'omonimo sentiero europeo a lunga percorrenza che conduce fino a Capo Nord, in Norvegia, per quella che rappresenta, con partenza o arrivo a Pegli, una variante del principale 'sentiero Italia' che, partendo dalla Scandinavia, arriva fino a Capo Passero, in Sicilia, passando per la Penisola.

"Per noi, avere tracciato nuovamente il tratto 'pegliese' del sentiero europeo E1 rappresenta innanzitutto un atto di amore verso Pegli e tutto il Ponente - scrivono ancora i volontari su Facebook -, una porzione importantissima e sottovalutata del territorio genovese che ha da offrire, a residenti e turisti, un eccezionale patrimonio naturalistico e paesaggistico che questo lavoro vuole far conoscere, valorizzare e tramandare alle future generazioni, coniugando tutela dell'ambiente, natura, sport e salute. Avere un sentiero accessibile vuol dire anche portare a Pegli più persone, che prima o dopo l'escursione, da Pegli al Penello o viceversa, possono trascorrere un po' di tempo nel nostro borgo alla scoperta delle sue bellezze storico-artistiche, del suo tessuto commerciale e, perché no, delle sue bontà gastronomiche"

In conclusione i ringraziamenti del comitato: "A tutte le persone che hanno reso possibile la nostra impresa. Cominciamo con i volontari che si sono sporcati le mani, Roberto Bordi, Federico Lai, Francesco Pistoia, Alessio Bixio, Luca Sabatini, Matteo Mazzoni, Matteo De Benedictis, Filippo Tirone, Asia Aligero, Stefano Fossati e Denise Raimondi. Poi, ovviamente, i nostri amici di Cresta & Delfino, il negozio di via Cassanello che ci ha fornito in tutto più di dieci litri di vernice! Senza di loro, in particolare senza la mitica Alessia Scarinci, non saremmo mai riusciti a farcela. E, dulcis in fundo, il mitico Massimo Pedersoli di Walking for Charity che domenica 14 gennaio partirà proprio da Pegli per uno straordinario cammino di 6.300 km fino a Capo Nord lungo il sentiero europeo E1. Infine, vogliamo citare tutte le realtà del territorio che da anni sono impegnate nella cura dei nostri sentieri: Monte Gazzo Outdoor MTB school, Cai Ule Genova, Federazione Italiana Escursionismo, con le quali non vediamo l'ora di collaborare per rendere ancora più bella, accessibile e sicura la nostra splendida rete sentieristica. Un ringraziamento speciale a chi ci ha 'autorizzato' e consigliato nel modo migliore il lavoro da svolgere, in particolare il presidente della commissione Sentieri di Fie Liguria Claudio Monteverde e il grande amico e 'maestro' Gianni Duglio, segretario del gruppo escursionistico Fie Croce del Sud".