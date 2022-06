Pegli, baby gang devasta la palestra. Ruba i palloni ai disabili e i pennarelli ai bambini

Due luoghi di sport e socialità violati da un gruppo di ragazzini. La palestra del Basket Pegli, dove si allenano anche gli atleti in carrozzina, e il centro estivo della scuola Villa Rosa. La palestra è stata presa di mira due volte.

La prima risale a due settimane fa: i ladruncoli hanno scardinato la porta e, una volta dentro, hanno rubato i palloni dei disabili e dei bambini. Tra tutti hanno scelto proprio quelli del basket in carrozzina e dei più piccoli: "Sembra un'azione mirata", dice a GenovaToday la presidentessa della società Antonella Traverso. "I palloni sono divisi per ceste e su ognuno c'è scritto di chi è con un pennarello indelebile; non possono nemmeno rivenderseli".

Alcuni. infatti, li hanno buttati nel fiume sotto alla palestra, altri se li sono portati via forse per scherno. Quella che poteva sembrare una bravata di cattivo gusto si è ripetuta nella notte tra sabato e domenica scorsa: questa volta hanno fatto sparire il joystick segna punti del tabellone, un bel danno economico per la società pegliese che milita in serie C con la prima squadra maschile e in B con la femminile. La presidentessa Traverso è stata così costretta a sporgere denuncia ai carabineri.

Si tratterebbe secondo le forze dell'ordine di un gruppo di minori italiani che ha colpito anche la notte scorsa in Villa Rosa nel centro estivo, rubando i pennarelli e i giochi dei bimbi che frequentano il centro estivo: "Che gusto potrà avergli dato?", si domanda Antonella Traverso. "Oggi i bambini sono senza le loro matite e i nostri ragazzi senza i palloni". C'è amarezza nelle parole della presidentessa che ora deve anche correre ai ripari: "Installerò le telecamere e gli allarmi per fare da detterrente a un gruppo di ragazzini".