Scippo, rapina e maxi rissa nella notte a Pegli

Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un'occasione per delinquere. Domenica 31 luglio 2022 il lungomare di Pegli si è animato per la fiera del mare, che quest'anno prevedeva anche uno spettacolo pirotecnico.

Intorno alle 22 una ragazza ha chiamato i soccorsi dopo essere stata scippata. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, che però non ha trovato il presunto responsabile del gesto. Poco dopo la mezzanotte gli agenti sono dovuti tornare sul posto visto che alcuni residenti avevano segnalato una maxi rissa tra una quindicina di ragazzi.

All'arrivo dei poliziotti, i giovani si erano già dileuati, salvo uno, che è stato medicato sul posto dal personale della Croce Verde Praese. L'ultimo episodio intorno alle 5 quando un ragazzo è stato aggredito e rapinato del cellulare. In questo caso le ferite riportate dal giovane hanno richiesto il trasferimento in ospedale in codice giallo al Villa Scassi.