Rissa sul bus con coltelli, vetro rotto e due ubriachi in ospedale

Momenti di tensione a bordo di un autobus di Amt, in servizio sulla linea 1, rimasto danneggiato. A denunciare l'accaduto è il segretario regionale Ugl Fna, Roberto Piccardo. Due uomini sono stati portati in ospedale, entrambi in codice verde, per sospetta intossicazione etilica, uno all'Evangelico e l'altro al Villa Scassi.

"Ieri sera (martedì 4 giugno 2024 ndr.) sul bus appena partito da Voltri e arrivato alla fermata di via Don Giovanni Verità - racconta il sindacalista - sono saliti a bordo una trentina di giovani, che hanno iniziato a gridare, a picchiarsi, a fumare a bordo".

"Alcuni passeggeri hanno iniziato a urlare - prosegue Piccardo -, l'autista ha immediatamente telefonato al 112, le pattuglie dei carabinieri hanno intercettato il bus sul lungomare di Pegli. Quando sono saliti a bordo i militari, alcuni rissosi si sono liberati dei coltelli, uno è rimasto sul bus. Due ambulanze hanno portato via due feriti. Sul mezzo è stato fatto esplodere un vetro divisorio".

"A breve - conclude il sindacalista - avremo un incontro in azienda dove chiederemo più guardie giurate a bordo, due coppie non bastano, anche in vista dell'inizio della movida. La locale ha messo in campo tutte le risorse possibili, i mezzi sono presi d'assalto anche in orari dove fino all'anno scorso non vi era una concentrazione simile, questo inevitabilmente provoca ritardi sulle percorrenze e disagi a tutti. In un'ottica di collaborazione, proveremo a confrontarci con Amt per trovare soluzioni immediate al problema".

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp