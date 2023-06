Pegli, "blitz" dei volontari per ripulire cartelli e targhe dagli adesivi

Da qualche giorno a Pegli alcune targhe della toponomastica cittadina - prima ricoperte da adesivi di squadre di calcio - sono tornate a risplendere: merito dell'intervento di pulizia eseguito da due volontari del comitato Pegli Bene Comune.

Scolla adesivi, raschietto, sgrassatore, straccio e olio di gomito: questo l'equipaggiamento utilizzato per il lavoro compiuto in via Camillieri, via Diciotto Fanciulli e ponti Bruzzone e Lovo. E così gli adesivi sono spariti.

"Condanniamo - fanno sapere i membri del comitato -. il comportamento di quei 'tifosi' che deturpano i beni pubblici attaccando ovunque adesivi e nastri, che non solo causano degrado, ma rischiano addirittura di provocare incidenti stradali se attaccati su segnali e luci semaforiche. Per non parlare delle scalinate verniciate dei colori dell'una o dell'altra squadra, che diventano brutte e scivolose per le persone più fragili: anziani, bimbi, mamme col passeggino".

Adesivi sono stati attaccati anche sulle targhe intitolate ai partigiani: "Molti dei quali - commenta il comitato - morti in giovanissima età per permetterci di vivere in libertà e democrazia: un sacrificio 'sfregiato' da chi ricopre le targhe a loro dedicate con scritte o affissioni abusive".

I volontari ringraziano il tappeziere Andrea Vasile e la sezione Mario e Nicolò Dagnino dell'Anpi di Pegli per il sostegno, ma c'è dell'altro: insieme, associazione partigiani e comitato concretizzeranno un audio progetto per perpetuare il ricordo dei martiri della Resistenza al nazifascismo.